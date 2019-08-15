Участников проекта по маркировке лекарств освободили от повторной регистрации

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Участники эксперимента по маркировке лекарств могут повторно не регистрироваться в системе мониторинга после старта обязательной маркировки продукции в 2020 году. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Это значит, что регистрационные данные участников после завершения эксперимента в конце текущего года будут автоматически перенесены на "боевой" ресурс", - пояснили в пресс-службе оператора маркировки Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Отмечается, что если представленные компаниями в рамках эксперимента сведения устареют, то их можно будет обновить, а недостающие документы предоставить в Росздравнадзор.

Эксперимент по маркировке лекарств проводится с 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств начнется с января 2020 года. По данным ЦРПТ, в системе уже зарегистрировались более 22 тыс. участников, промаркировано 25,6 млн упаковок.