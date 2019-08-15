Источник: Минкомсвязь и операторы ориентируются на частоты 3,4-3,8 ГГц для развития 5G

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Мобильные операторы и Минкомсвязь РФ в настоящее время переписывают концепцию развития 5G с приоритетом частот 3,4-3,8 ГГц, несмотря на отрицательный отзыв Совета безопасности, отправленный президенту весной, по вопросу выделения этого диапазона. Об этом сообщил ТАСС источник в "большой четверке" операторов и подтвердил федеральный чиновник.

Ранее в четверг газета "Ведомости" написала, что президент РФ Владимир Путин согласился с позицией Совета безопасности, который не поддержал выделение частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

"Это информационный вброс. Речь идет о весенней реакции Путина на апрельское письмо Совбеза. После нее ситуация кардинально изменилась в пользу 3,4-3,8 ГГц. В настоящее время операторы и Минкомсвязь переписывают концепцию под развитие 5G с реализацией именно на 3,4-3,8 ГГц. После того письма была попытка изменить концепцию развития 5G, но в итоге остановились на необходимости развивать в 3,4-3,8 ГГц", - отметил источник в "большой четверке".

В апреле вице-премьер РФ Максим Акимов просил главу государства поручить расчистку частот 3,4-3,8 ГГц для 5G. По его словам, главные пользователи диапазона - Минобороны и Роскосмос. Минобороны весной в отзыве на проект концепции развития 5G указало, что выдавать операторам частоты в 3,4-3,8 ГГц рано, уточняют "Ведомости".

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика".