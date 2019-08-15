Площадь многолетних плодовых насаждений увеличат на 32,5% на Ставрополье в 2019 году

ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Ставрополье до конца 2019 года направит более 370 млн рублей на развитие садоводства. На эти средства будет заложено около 800 га многолетних плодовых насаждений, что на 32,5% больше, чем в прошлом году, сообщило управление по информполитике правительства края в четверг.

"В этом году на закладку и уход за многолетними насаждениями предусмотрено 264,8 млн рублей из средств федерального бюджета и 16,9 млн из регионального. Сумма грантов личным подсобным хозяйствам на закладку садов суперинтенсивного типа составляет 80 млн рублей из краевого бюджета. В число получателей ежегодно входит около 200 хозяйств", - говорится в сообщении.

По данным управления, также из краевых средств 6,3 млн рублей выделено на раскорчевку старых садов, 2 млн рублей - на выращивание посадочного материала и 4 млн рублей - на закладку и уход за ягодными культурами. Если в 2018 году в крае было заложено 603,6 га многолетних плодовых насаждений (из них 234 га - это суперинтенсивные сады), то в этом году площадь под новыми многолетними плодовыми насаждениями составит уже около 800 га, в том числе 400 га под садами суперинтенсивного типа. Как уточнили в управлении, закладка уже началась, но основные работы будут проводиться осенью.

"Ежегодно на Ставрополье предусмотрена закладка плодовых культур на площади не менее 500 га. За три последние года площадь молодых садов в крае выросла на 2 тыс. га. В основном сельхозорганизации края закладывают яблоневые сады интенсивного типа - высокоурожайные, а потому и наиболее рентабельные. Активнее других территорий в этом деле проявляют себя Минераловодский, Георгиевский, Изобильненский городские округа, а также Предгорный муниципальный район", - отмечается в сообщении.

Аппарат правительства сообщает, что с общей площади 11 тыс. га в 2018 году всеми категориями хозяйств было собрано 68,8 тыс. тонн плодово-ягодной продукции. Это на 15% больше, чем в 2017 году. Косточковые культуры помимо реализации на местных рынках поставляются в Москву, а также в Астраханскую, Ростовскую и Саратовскую области. Семечковые культуры за пределами региона большими партиями отгружаются в Москву, Астраханскую и Волгоградскую области, Ямало-Ненецкий АО и Ханты-Мансийский автономный округ - Югру.