Авиасообщение между Калугой и Антальей возобновилось

ТАСС, 15 августа. Авиакомпания Royal Flight в четверг возобновила полеты в Анталью из международного аэропорта "Калуга". Об этом ТАСС сообщили в справочной аэропорта.

Как ранее сообщалось, авиарейсы из Калуги в Анталью прекратились 1 августа. Причины отмены авиасообщения представители авиакомпании и региональных властей не назвали.

"Вылет сегодня совершился. До конца этого месяца рейсы будут совершаться два раза в неделю - в понедельник и четверг", - сказала собеседница агентства.

Как сообщается на сайте аэропорта, авиаперевозки будут выполняться на среднемагистральных воздушных судах Boeing-737-800 вместимостью до 189 пассажиров. Вылеты осуществляются из нового терминала международных воздушных линий калужского аэропорта. Пакетные туры с прямым вылетом из Калуги предлагает туроператор Coral Travel.

Первый рейс из калужского аэропорта в Анталью состоялся летом 2018 года. Изначально за это направление отвечала авиакомпания Azur Air. Royal Flight начала летать 4 июня 2019 года.