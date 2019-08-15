Премьер-министра Латвии призвали запретить импорт яиц с Украины

РИГА, 15 августа. /ТАСС/. Латвийская ассоциация производителей яиц и мяса птицы обратилась к премьер-министру республики Кришьянису Кариньшу с призывом остановить импорт яиц из третьих стран, в том числе Украины. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении этой организации.

"Учитывая, что импорт с Украины составляет треть всего объема импортируемых в Латвию яиц, Ассоциация производителей яиц и мяса птицы выражает обеспокоенность в связи с безопасностью здоровья латвийских потребителей, поэтому 14 августа направила премьер-министру Кришьянису Кариньшу призыв незамедлительно действовать", - говорится в заявлении общества.

В своем письме главе правительства ассоциация просит запретить импорт яиц и яичных продуктов из не входящих в Евросоюз стран, в том числе Украины. "Принимая во внимание то, что в Латвии за короткий промежуток времени уже четыре раза было констатировано несоответствие различных яичных продуктов нормам безопасности пищевых продуктов и здоровье общества находится под угрозой, ассоциация считает, что импорт яиц и яичных продуктов с Украины следует незамедлительно остановить", - подчеркивает директор этой организации Анна Эрлиха.

В июне этого года правительство Латвии решило выделить дополнительные средства для усиленного контроля яиц и яичных продуктов с Украины, напоминает ассоциация. "В ходе дополнительных проверок выяснилось, что бактерии рода сальмонелла содержат даже термически обработанные продукты, что заставляет задуматься об уровне гигиены на украинских фабриках", - говорится в заявлении.

Латвийские производители яиц ранее обратились в Продовольственно-ветеринарную службу республики и другие инстанции с просьбой проверить яичную продукцию украинского происхождения. По ее итогам в нескольких случаях в яйцах и яичных продуктах был выявлен возбудитель опасного заболевания - сальмонеллеза. На прошлой неделе министр земледелия страны Каспарс Герхардс обратился к Еврокомиссии с призывом строже следить за украинскими производителями яиц, чтобы уберечь латвийских потребителей от сальмонеллы.