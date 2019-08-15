Эксперты считают, что участие Китая в борьбе с "черными" лесорубами сделает ее эффективнее

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Участие КНР в борьбе с незаконными вырубками лесов на территории Сибири и Дальнего Востока, о необходимости которого заявил в четверг глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, полностью оправдано, считают опрошенные ТАСС представители власти регионов и эксперты отрасли. Однако оговоренная министром перспектива запрета на экспорт леса в Китай является слишком радикальным решением, считают они.

Ранее в четверг глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин допустил возможность запрета поставок леса в Китай, если Пекин не будет в свою очередь предпринимать действий для решения проблемы незаконных вырубок.

Радикальное решение

Эксперты соглашаются с тем, что проблема незаконных вырубок требует скорейшего решения, в том числе и при участии китайской стороны. Так, председатель Законодательного собрания региона главного российского экспортера леса - Иркутской области - Сергей Сокол отметил, что нелегальные вырубки приводят в том числе к лесным пожарам, которые в большом количестве наблюдаются в этом году в Сибири и на Дальнем Востоке. Он также подчеркнул, что без китайской стороны этот вопрос не решить.

"Общеизвестно, что наш лес прямиком вывозится в Китай. Особенно остро эта проблема стоит в нашем регионе, который занимает лидирующую позицию по заготовке древесины. Более того, выявляются факты, когда зарубежные лесозаготовители участвуют в нелегальной рубке тайги", - отметил Сокол.

Несмотря на однозначное одобрение инициативы, запрет на экспорт леса в Китай эксперты считают слишком жестким решением. Заместитель генерального директора по развитию одной из крупнейших лесопромышленных компаний на Дальнем Востоке - RFP Group - Роман Романовский сообщил ТАСС, что инициатива имеет смысл в первую очередь в отношении ценных пород дерева, таких как ясень или дуб, стоимость которых за кубометр может достигать $1 тыс. "Допускаю наличие незаконных рубок в значимых масштабах именно в отношении ценных пород дерева, которые на Дальнем Востоке растут преимущественно в Приморье, в том числе недалеко от границы с Китаем. Возможно, такую древесину декларируют под другие виды и таким образом вывозят в Китай. В этом случае усиление контроля или, возможно, запрет экспорта имел бы положительный результат", - сказал Романовский.

В отношении менее дорогих пород деревьев такое решение может иметь негативный эффект для отрасли, поскольку для предприятий выгоднее экспортировать в виде сырья ту часть леса, которую они не в силах переработать, считает Романовский. Начальник отдела гослеснадзора министерства сельского хозяйства Красноярского края Анвар Бикбов обратил внимание на то, что такая инициатива приведет к тяжелым последствиям для многих предприятий, поскольку внутренний рынок не готов забирать весь объем древесины, который сейчас уходит на экспорт.

Схожего мнения придерживается директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) Петр Осипов. Он отметил, что запрет - слишком экстремальная мера, которая ударит по лесному хозяйству, и сосредоточить усилия стоило бы на ужесточении контроля за отраслью. "Как говорят мне лично в частном порядке китайские коллеги, если из нашей страны выходит нелегальный лес, то это полностью наши проблемы", - заключил он.

Активная борьба

Сейчас сибирские и дальневосточные регионы, сталкиваясь с нелегальными вырубками, часто обнаруживают участие в них китайских граждан, если не в качестве рабочих, то в качестве заказчиков и инвесторов. Пока каждый регион ведет борьбу за легализацию отрасли своими силами.

Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее называл Забайкальский край - регион, граничащий с Китаем и имеющий тесную связь с ним, - "чемпионом" по нарушениям лесного законодательства. По словам врио главы региона Александра Осипова, Забайкалье ведет работу по легализации отрасли путем развития лесопереработки, привлечения инвесторов в лесной сектор. На это, в том числе, направлено создание в Забайкалье территории опережающего развития.

С недобросовестными китайскими лесорубами и инвесторами сталкивается и Томская область, для которой лесопромышленный комплекс является одним из ключевых сегментов экономики. В регионе действуют 1498 договоров на использование лесных участков общей площадью 4,3 млн га, большая часть которых передана в аренду для заготовки древесины. Как сообщил ТАСС вице-губернатор области Андрей Кнорр, власти региона добиваются смены недобросовестных руководителей китайских предприятий.

"Это признавали и сами китайцы - сюда не удавалось подобрать эффективных менеджеров управления. Нам удалось добиться замены этих руководителей ", - сказал Кнорр.