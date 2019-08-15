Проверку устройств ЭРА-ГЛОНАСС могут включить в техосмотр автомобилей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Операторов техосмотра, автодилеров и перевозчиков могут обязать проверять работоспособность установленных на автомобилях устройств вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы "Автонет".

"Инициирована подготовка распоряжения правительства Российской Федерации о включении в Дорожную карту по законодательству "Автонет" мероприятия по повышению надежности работы системы экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС" за счет обязательной проверки работоспособности устройств вызова экстренных оперативных служб, уже установленных на автомобилях", - сообщили в пресс-службе.

"Недостаточная компетенция, а зачастую и недобросовестность автодилеров приводит к тому, что покупатель получает машину с неработающим устройством вызова экстренных оперативных служб. Также не проводится проверка работоспособности этих устройств операторами технического осмотра транспортных средств", - отметили в пресс-службе организации.

В "Автонете" отмечают необходимость законодательно закрепить обязанность автодилеров, операторов технического осмотра и перевозчиков проводить такую проверку, в том числе предрейсовый контроль. Процедуру проверки устройств уже разработал Сколковский институт науки и технологий. "Специальное обучение сотрудников СТО и дилерских центров не потребуется, процедуру проверки устройств рекомендуется проводить при прохождении планового ТО и предпродажной подготовке автомобиля", - уточнили в пресс-службе.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Программа состоит из 11 направлений, включая рынок "Автонет", для развития которого создана одноименная рабочая группа.