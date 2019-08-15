МЭР предложило протестировать "Белую книгу" для ресторанного бизнеса в пилотных регионах

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает протестировать свод правил для ресторанного бизнеса "Белая книга" (документ должен заменить устаревшие нормы СанПиН - прим. ТАСС) в пилотных регионах. Об этом сообщил замминистра экономического развития Савва Шипов на презентации демоверсии документа.

"На наш взгляд, после обсуждения и финализации текста "Белой книги" все-таки, наверное, нужно провести эксперимент - сделать пилот в нескольких регионах для того, чтобы апробировать эти предложения", - сказал Шипов.

"Мы предполагаем, что такой пилот, такой эксперимент может быть реализован через принятие постановления правительства, которым будут приостановлены действия всех обязательных требований, не попавших в "Белую книгу", - пояснил Шипов. - По окончании эксперимента, если он будет реализован удачно и будет консенсус о том, что он завершен в позитивном ключе, может быть следующий шаг - уже не приостановление, а отмена всех обязательных требований и распространение действия этого документа на всю территорию нашей страны".

Ранее газета "Известия" сообщила о том, что Министерство экономического развития России разработало проект свода правил для ресторанного бизнеса, который получил название "Белая книга". По данным издания, "Белая книга индустрии гостеприимства" будет состоять из 200 страниц и семи глав, в которых будут изложены различные требования к рестораторам: выбор правильного помещения, обращение с оборудованием, работа с персоналом, продуктами и так далее.

Документ разработан в рамках "регуляторной гильотины" - проводимой правительством реформы контрольно-надзорной деятельности, которая призвана отменить избыточные и устаревшие требования к бизнесу с 2021 года.