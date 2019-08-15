Власти Липецкой области выступают за активизацию развития ОЭЗ в регионе

ЛИПЕЦК, 15 августа. /ТАСС/. Власти Липецкой области выступают за активизацию развития особой экономической зоны "Липецк" (ОЭЗ). Об этом сообщил в четверг временный исполняющий обязанности главы администрации региона Игорь Артамонов, выступая на праздничной встрече, посвященной 13-летию ОЭЗ.

"Темпы нужно увеличить, необходимо на 100% заполнить резидентами грязинскую площадку и интенсивнее развивать елецкую", - сказал он. Артамонов напомнил в этой связи, что сейчас ОЭЗ опережает в своем развитии другие подобные площадки страны и занимает лидирующие строчки в инвестиционных рейтингах. По словам врио главы региона, здесь уже работают 62 компании из 16 стран мира, а объем заявленных инвестиций составляет почти 200 млрд рублей. Кроме того, в рамках ОЭЗ создано 4,3 тыс. рабочих мест.

По данным пресс-службы областной администрации, в особой экономической зоне введены в эксплуатацию и осуществляют промышленно-производственную деятельность 23 предприятия резидентов, еще семь заводов находятся в стадии строительства. Собеседник агентства отметил, что три предприятия, одно из которых расположено на елецкой площадке ОЭЗ, должны быть введены в эксплуатацию в течение года.