Расходы в сфере информационных технологий достигнут $4,8 трлн к 2023 году

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Мировые расходы в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) достигнут к 2023 году $4,8 трлн. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Согласно подсчетам экспертов, мировые затраты на ИКТ будут планомерно расти с 2019 по 2023 год в среднем на 3,8% ежегодно. Таким образом, утверждают в IDC, к 2023 глобальный объем затрат в этой области составит порядка $4,8 трлн.

При этом, по подсчетам специалистов, самым большим спросом услуги в сфере ИКТ будут пользоваться в Соединенных Штатах - ожидается, что их расходы превысят треть от общемировых и составят порядка $1,66 трлн. Аналитики IDC прогнозируют, что страны Западной Европы в общей сложности потратят на информационно-коммуникационные технологии около $927 млрд, а Китай - порядка $618 млрд.

Основная масса транзакций в сфере ИКТ - более 65% - придется на коммерческие покупки. Лидирующими в этом отношении будут сферы банковских услуг и дискретного производства. Помимо этого, как отмечают эксперты, будут стремительно расти расходы на ИКТ в СМИ, а также в сфере услуг.