Завод "Янтарь" 26 августа передаст камчатским рыбакам построенный для них сейнер

КАЛИНИНГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) "Янтарь" передаст 26 августа камчатским рыбакам первый из серии сейнер-траулер, построенный по контракту с Рыболовецким колхозом им. Ленина, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь верфи Сергей Михайлов.

"26 августа на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) торжественно передадут заказчику головной траулер-сейнер проекта SK-3101R "Ленинец". На его борту будет поднят флаг Российской Федерации", - сказал Михайлов.

Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R был подписан ПСЗ "Янтарь" и Рыболовецким колхозом им. Ленина (Петропавловск-Камчатский) в январе 2016 года. Головной траулер "Ленинец" заложен в июле 2016, спущен на воду в ноябре 2017-го, завершил заводские ходовые испытания 31 июля 2019 года. 22 июля на втором судне, "Командор", начались швартовные испытания. Третий траулер, "Ударник", в настоящее время готовится к началу швартовных испытаний. Вся серия планируется к передаче заказчику в этом году.

Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS. Длина судна - 50,6 м, ширина - 12 м, мощность главного двигателя - около 2200 кВт. Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Основная особенность судна - возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой (RSW).

В этот же день на стапеле ПСЗ "Янтарь", который стал первой российской верфью, возобновившей после длительного перерыва строительство рыболовецких судов для отечественного заказчика, будет заложен большой морозильный траулер (БМРТ) проекта 5670WSD, заказчиком которого также выступает Рыбколхоз им. Ленина из Петропавловска-Камчатского. Траулер получил имя Виктора Гаврилова - капитана дальнего плавания и ветерана этого дальневосточного колхоза.

"Проект 5670WSD разработан ООО "Вяртсиля Восток" (Санкт-Петербург). Длина судна составит 121 м, ширина - 21,6 м, водоизмещение - около 13 тыс. т. Это самый крупный из БМРТ, строящихся в настоящее время на российских верфях. На борту судна будут расположены орудия лова, рыбоперерабатывающая фабрика и морозильные трюмы для хранения готовой продукции", - отметил Михайлов.