На модернизацию производства завода "Кавказцемент" в КЧР выделят около 7 млрд рублей

ЧЕРКЕССК, 15 августа. /ТАСС/. Объем инвестиций на модернизацию предприятия "Кавказцемент" в Карачаево-Черкесии (КЧР) составит порядка 7 млрд рублей, сообщил в четверг ТАСС замминистра экономического развития КЧР Мурат Унежев.

"В настоящее время на территории КЧР реализуется проект по модернизации действующего производства АО "Кавказцемент" с объемом инвестиций порядка 6,9 млрд рублей", - сказал Унежев.

По его словам, программа модернизации завода состоит из двух этапов и предполагает строительство на площадке "Кавказцемента" линии паллетирования цемента и автоматизированный линии транспортировки и модульной отгрузки навального цемента.

Первый этап модернизации реализован холдингом "Евроцемент груп" в 2016 году, объем инвестиций составил порядка 500 млн рублей. Второй этап, который уже начат, предусматривает строительство отделения помола цемента по замкнутому циклу производительностью 153 т в час и реализацию на площадке завода проекта по внедрению малой генерации энергии.

"Строительство нового современного отделения помола поможет начать в республике выпуск новых марок цемента мирового уровня, а внедрение малой генерации позволит предприятию сократить затраты на производство цемента за счет меньшей себестоимости электроэнергии от ГПТЭС, а также утилизации тепловой энергии электростанции для нужд отопления", - добавил Унежев.

В настоящее время на площадке завода ведется строительство газопоршневой теплоэлектростанции (ГПТЭС) мощностью 24,9 МВт. Доставлено все основное оборудование будущей электростанции, ведется монтаж основных корпусов ГПТЭС.