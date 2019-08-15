Газпромбанк получил предложение "Мечела" по реструктуризации задолженности

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Газпромбанк получил официальное предложение "Мечела" по реструктуризации задолженности, сообщил ТАСС представитель банка Антон Трифонов.

"Мы получили обращение группы "Мечел". Банк изучает обращение, будет готов прокомментировать после его всестороннего анализа и получения пояснений "Мечела" на вопросы банка", - отметил он.

В конце июля Сбербанк сообщил, что "Мечел" направил банку обновленную финансовую модель и попросил перенести погашение основного долга с 2020-2022 гг. на 2024-2026 гг. При этом Сбербанк рассмотрит вопрос о реструктуризации после анализа финансовой модели компании и получения подтверждения от ВТБ и Газпромбанка предоставить аналогичные условия реструктуризации.

На конец 2018 года чистый долг "Мечела" (без учета штрафов и пени по просроченной задолженности) составлял 467,704 млрд руб. против 466,873 млрд руб. на конец 2017 года.

Последние несколько лет "Мечел" вел процесс реструктуризации и рефинансирования своей задолженности. В 2017 году Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк и ВЭБ, на которые приходится 71% долга "Мечела", согласились с новыми условиями погашения его долгов в 2022 году. А иностранные кредиторы подали иск в Лондонский международный арбитражный суд с требованием взыскать задолженность "Мечела" в размере $461 млн. Впоследствии компания договорилась о рефинансировании и этих долгов.