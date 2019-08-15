Предприятие "Цимлянские вина" возобновит производство до 1 сентября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Работа признанного банкротом крупнейшего ростовского производителя игристых и шампанских вин "Цимлянские вина" возобновится до 1 сентября, предприятие уже начало сбор винограда и получило первые акцизные марки. Об этом сообщил журналистам в четверг первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщал, что работу на предприятии запустят во второй половине года.

"На сегодняшний день сделана заявка на 700 тыс. марки акцизной, из них 180 тыс. - это вина тихие, а оставшаяся часть - это вина игристые. На тихие вина, насколько я знаю, марка уже получена, запуск производства планируется до 1 сентября", - рассказал он.

По словам Гончарова, возобновлением производства занимается компания "Паритет". "Предприятие начало сбор и переработку винограда, порядка 20 т первых, у нас есть гибридный сорт "Платовский" ранних сроков созревания, они уже собрали и перерабатывают", - уточнил он.

В июне арбитражный суд Ростовской области признал предприятие банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство до ноября 2019 года. На данный момент работа на предприятии остановлена. Виноградники ОАО "Цимлянские вина" являются самой северной зоной промышленного виноградарства в России.