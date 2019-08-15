Средняя сумма потребкредита в России за три года выросла в 1,7 раза

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Средняя сумма выданного потребительского кредита в России выросла в 1,7 раза - с 111,5 тыс. рублей во втором квартале 2016 года до 191 тыс. рублей за аналогичный период 2019 года, сообщили ТАСС в пресс-службе бюро кредитных историй "Эквифакс".

"[С конца 2015 года] средняя сумма выданного потребительского кредита выросла практически в два раза: с 99,5 тыс. до 191 тыс. рублей. Данный показатель является рекордным для данного типа кредитов за более чем 10-летний период наблюдений", - приводит пресс-служба слова гендиректора бюро кредитных историй "Эквифакс" Олега Лагуткина.

В пресс-службе отметили, что объем портфеля потребительских кредитов имеет устойчивую тенденцию к росту. При этом отсутствуют периоды какого-либо спада. Так, на конец второго квартала 2017 года портфель потребкредитов составлял 2,9 трлн рублей, на конец аналогичного периода 2018 года показатель равнялся 3,3 трлн рублей, в 2019 году - 4,08 трлн рублей.

Подобный рост, пояснили в "Эквифакс", обусловлен высокой маркетинговой активностью банков по работе с существующими клиентами, которая привела к существенному росту средней суммы кредита.

На объем кредитного портфеля также оказывает влияние темп роста числа выдаваемых кредитов. Этот показатель по итогам первого полугодия 2019 года составил 7,7 млн кредитов, тогда как за тот же период 2016 года составлял 6,2 млн единиц, показав увеличение на 25%.

"Эквифакс" имеет базу из более чем 329,2 млн кредитных историй физических лиц и 866 тыс. кредитных историй юридических лиц, пополняемую 2000 организациями.

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков. ЦБ отмечал, что темпы роста кредитования заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат. Для ограничения рисков ЦБ, в частности, вводит показатель долговой нагрузки заемщика и планирует с 1 октября ввести для банков коэффициенты риска по потребкредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки (отношение долга к доходам) и полной стоимости кредита.