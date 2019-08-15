Путин поручил модернизировать петербургский аэродром Левашово до 2022 года

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил заключить концессионное соглашение с дочерней структурой "Газпрома" ООО "Авиапредприятие "Газпром авиа" и провести модернизацию аэродрома совместного базирования Левашово в Санкт-Петербурге до 2022 года. Об этом сообщает сайт Кремля.

"Завершение работ по реконструкции объектов концессионного соглашения - не позднее 2022 года", - говорится в перечне поручений главы государства по вопросу о модернизации аэродрома.

В поручении, ответственным за исполнение которого указан премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отмечается, что объектами концессионного соглашения должны стать находящиеся в собственности РФ и расположенные на территории аэродрома совместного базирования Левашово здания и сооружения, предназначенные для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также средства обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенные для организации полетов воздушных судов. От имени концедента будет выступать Министерство обороны России.

Соглашение будет заключено без проведения конкурса при условии соответствия концессионера требованиям Федерального закона "О концессионных соглашениях". Документ не должен содержать обязательства концедента по финансированию расходов на создание и реконструкцию объектов концессионного соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) этих объектов, по предоставлению концессионеру государственных гарантий, а также платы концедента по концессионному соглашению.

Путин поручил при подготовке соглашения обеспечить соблюдение прав федеральных органов исполнительной власти и организаций, которые не являются сторонами концессионного соглашения, в том числе органов и организаций, которым разрешено совместное базирование на аэродроме Левашово. Также глава государства указал на необходимость рассмотреть вопрос об отчуждении из государственной собственности одного из земельных участков ориентировочной площадью 198 гектаров, на котором отсутствуют объекты капитального строительства, чтобы использовать полученные от его продажи средства на реконструкцию объектов аэродрома, которые не вошли в концессионное соглашение и используются Минобороны РФ. Также предстоит рассмотреть вопрос о размещении на территории аэродрома объектов, принадлежащих концессионеру и не являющихся объектами концессионного соглашения.

Все эти поручения должны быть выполнены до 1 декабря 2019 года.