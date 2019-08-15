Пилотный проект по новому регулированию ресторанного бизнеса может начаться в 2019 года

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития рассчитывает начать тестирование "Белой книги индустрии гостеприимства" (документ должен заменить устаревшие нормы СанПиНа) для ресторанного бизнеса в пилотных регионах России до конца 2019 года. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь, заместитель министра экономического развития Савва Шипов.

"Если говорить о сроках, то, конечно, хочется, чтобы это было в достаточно короткие сроки. На мой взгляд, очень желательно, чтобы "пилот" начался не позднее 1 января 2020 года", - сказал он.

Шипов отметил, что мнения о сроках эксперимента расходятся. "Мы в первую очередь хотим послушать специалистов, сколько нужно для того, чтобы, условно говоря, тенденция прошла и можно было оценить ситуацию", - пояснил он.

По словам замминистра, в эксперименте могут принять участие несколько регионов. "Мы предварительно обсуждали с нашими коллегами из Москвы, с коллегами из Татарстана, но понятно, что нужно смотреть те регионы, которые наиболее готовы с точки зрения развития системы гостеприимства, поэтому, наверное, посоветуемся с нашим блоком, который занимается туризмом внутри министерства, и, конечно, с регионами поговорим, кто выскажет такое желание", - сказал он.

Ранее газета "Известия" сообщила о том, что Министерство экономического развития России разработало проект свода правил для ресторанного бизнеса, который получил название "Белая книга". По данным издания, "Белая книга индустрии гостеприимства" будет состоять из 200 страниц и семи глав, в которых будут изложены различные требования к рестораторам: выбор правильного помещения, обращение с оборудованием, работа с персоналом, продуктами и так далее.