Wildberries построит в Татарстане логистический центр площадью 100 тыс. кв. м

КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Интернет-магазин WildBerries планирует построить в Татарстане на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Зеленодольск распределительный центр площадью 100 тыс. кв. м к 2020 году за 5 млрд рублей. Соответствующее соглашение в четверг подписали президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор ООО "Вайлдберриз" Татьяна Бакальчук.

"Инвестиционная часть документа предусматривает строительство на территории ТОСЭР Зеленодольска крупного распределительного центра Wildberries площадью около 100 тыс. кв. м. Его открытие позволит создать в регионе около 5 тыс. рабочих мест. Ввод в эксплуатацию логистического комплекса ожидается во второй половине 2020 года. Инвестиции Wildberries в строительство центра составят порядка 5 млрд рублей", - говорится в сообщении Минэкономики региона.

Компания также планирует открыть в Татарстане B2B Центр экспертизы электронной коммерции Wildberries, который будет включать в себя логистические и образовательные функции для поставщиков. На площадке центра будут проводиться семинары с участием сотрудников компании и экспертов из сферы ритейла и интернет-торговли. Кроме того, здесь организуют прямую приемку товаров от локальных партнеров в режиме 24/7, что позволит существенным образом снизить их затраты на собственную логистику.

"Сегодня с нами успешно работают 40 поставщиков из Татарстана, за два года их число выросло в 4 раза, а оборот на Wildberries в 1-м полугодии 2019 года увеличился на 200% до 170 млн рублей. Мы уверены, что благодаря достигнутым договоренностям пул наших партнеров из Татарстана на Wildberries будет и дальше расширяться. В республике развивают свой бизнес немало талантливых предпринимателей, продукция которых, несомненно, найдет своих покупателей во всех странах присутствия Wildberries, а мы со своей стороны окажем необходимую консультационную поддержку", - отметила гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Интернет-магазин Wildberries продает различные категории товаров, в том числе игрушки, спортивное и детское питание, электронику, книги, другие товары. В 2018 г. выручка компании составила $1,7 млрд. Согласно данным портала "СПАРК", основатель Wildberries Татьяна Бакальчук является единственным владельцем компании.