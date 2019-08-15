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Хакеры совершили кибератаку на сайт ЕЦБ

Всего затронуты данные примерно 481 абонента, отметили в банке

БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Неизвестные совершили кибератаку на сайт Европейского центрального банка (ЕЦБ), похитив электронные адреса, имена и данные о должностях пользователей. Об этом сообщается в опубликованном в четверг заявлении ЕЦБ.

Всего затронуты данные примерно 481 абонента, отметили в банке. Пароли хакерам похитить не удалось.

"Внутренние системы ЕЦБ, а также важные для рынков данные не были затронуты", - заверили в ЕЦБ. Проникновение неизвестных в систему было обнаружено в ходе технических работ.

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