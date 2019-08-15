Додон предложил правительству Молдавии частично пересмотреть соглашение с МВФ

КИШИНЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что правительство может пересмотреть ряд положений соглашения с МВФ, который обусловил предоставление очередного транша помощи в размере $46,5 млн ужесточением налоговой политики.

"В этом соглашении с МВФ есть несколько важных разделов, которые еще могут обсуждаться. Большинство пунктов из этого соглашения начнут действовать со следующего года, поэтому у нас есть пять месяцев, чтобы пересмотреть некоторые разделы", - сказал Додон в четверг вечером в эфире телеканала "Молдова 1". Он напомнил, что руководство страны должны думать о национальных интересах и развивать экономику, а не действовать по чужим указаниям.

"Мы лучше знаем, что нужно делать в стране - какие должны быть пенсии и налоги, а не эксперты МВФ, потому что мы здесь живем", - пояснил президент.

Правительство Молдавии приняло ряд решений по стабилизации налогово-бюджетной политики, которые были обусловлены получением финансовой помощи от международных партнеров. Так, была увеличена ставка налога на прирост капитала - на 100% для юридических лиц и на 50% - для физических лиц, отменено освобождение от подоходного налога для лиц, которые получают высокие зарплаты (более 20,3 тысяч долларов в год) и льготная 10%-ная ставка НДС в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания, представители которой теперь будут платить 20%.

После переговоров с МВФ также было решено отменить налоговую амнистию для налогоплательщиков, у которых выявлены незадекларированные доходы, запреты на налоговый контроль предпринимателей, на 20% увеличен налог на загрязнение окружающей среды.