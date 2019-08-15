Премьер Латвии заявил, что ситуация в банковском секторе страны стабильная

РИГА, 16 августа. /ТАСС/. Ситуация в банковском секторе Латвии стабильная, а решение Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) об остановке работы одного из крупнейших банков страны PNB Banka свидетельствует об эффективном надзоре за системой. Об этом в четверг заявил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

По его словам, которые передает местное информагентство LETA, Европейский центральный банк и КРФК в рамках своей компетенции оценили ситуацию в PNB Banka и приняли решение остановить его работу. "Ситуация в банковском секторе стабильная, принятые решения свидетельствуют об эффективном и ответственном надзоре. Финансовый сектор Латвии становится все более упорядоченным и безопасным", - указал глава правительства.

КРФК в четверг приняла решение остановить работу PNB Banka, согласно которому, начиная с 21:00 (время совпадает с московским) это учреждение должно полностью прекратить оказание финансовых услуг, включая выполнение платежей клиентов. Соответствующее решение было принято в интересах всех вкладчиков и чтобы не допустить оттока банковских средств. Это означает, что действие платежных карт, банкоматов и платежей в интернет-банке приостановлено.

По размеру активов PNB banka (прежнее название - Norvik banka) в конце 2018 года являлся шестым крупнейшим банком в Латвии. В конце прошлого года у этого финучреждения было почти 100 тыс. клиентов и 40% из них - пожилые люди. Количество сотрудников банка составляет 538 человек.

В конце июня это финучреждение сообщило, что российский предприниматель и финансист Григорий Гусельников продал принадлежащий ему контрольный пакет акций (60%) PNB banka. Его приобрела группа американских и европейских инвесторов, которые заявили о намерении разработать обновленную стратегию развития банка. Гусельников приобрел контрольный пакет акций банка в 2013 году.