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Россия в июне сократила вложения в американские госбумаги почти до $10 млрд

В Минфине США сообщили, что доля в краткосрочных облигаций снизилась до $5,552 млрд

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Россия в июне 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги с $12,024 млрд до $10,848 млрд, следует из опубликованных в четверг материалов Минфина США.

При этом в июне по долгосрочным облигациям наблюдается увеличение до $5,296 млрд по сравнению с $5,250 млрд, а доля в краткосрочных снизилась до $5,552 млрд по сравнению с $6,774 млрд.

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. Так, в апреле прошлого года вложения сократились с $96 млрд до $48,7 млрд, и затем в мае до $14,9 млрд.

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