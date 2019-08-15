Россия в июне сократила вложения в американские госбумаги почти до $10 млрд

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Россия в июне 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги с $12,024 млрд до $10,848 млрд, следует из опубликованных в четверг материалов Минфина США.

При этом в июне по долгосрочным облигациям наблюдается увеличение до $5,296 млрд по сравнению с $5,250 млрд, а доля в краткосрочных снизилась до $5,552 млрд по сравнению с $6,774 млрд.

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. Так, в апреле прошлого года вложения сократились с $96 млрд до $48,7 млрд, и затем в мае до $14,9 млрд.