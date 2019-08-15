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Торговая война

Трамп считает, что торговая война с Китаем будет достаточно короткой

Президент США считает, что трения Вашингтона с Пекином не приведут к экономической рецессии

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что торговая война с Китаем будет достаточно короткой и не приведет к экономической рецессии. Об этом он заявил в четверг журналистам перед вылетом в штат Нью-Гэмпшир, где он выступит перед сторонниками.

"Нет", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, обеспокоен ли он тем, что затянувшаяся торговая война с Пекином приведет к рецессии.

"Я думаю, что чем дольше идет торговая война, тем слабее становится Китай, и тем сильнее становимся мы", - заявил Трамп. "У меня есть ощущение, что она [торговая война] будет достаточно короткой", - подчеркнул президент США.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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