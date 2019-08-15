Власти Аргентины отменят НДС на базовые продукты после обвала курса песо

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 августа. /ТАСС/. Правительство Аргентины отменит НДС на продукты из базовой продовольственной корзины из-за резкого роста цена, вызванного падением курса национальной валюты. Об этом сообщил в четверг президент республики Маурисио Макри.

"Из-за ситуации, произошедшей в понедельник (обвала курса - прим. ТАСС), я принял беспрецедентное в истории Аргентины решение - отменить НДС на основные продукты питания", - сказал он в видеообращении, которое было опубликовано в Twitter.

Продукты, среди которых, например, хлеб, лапша, сахар, масло и рис, будут освобождены от НДС, размер которого в Аргентине составляет 21%, до конца 2019 года. По словам Макри, соответствующий указ будет опубликован в ближайшие часы.

Курс песо резко упал после прошедших в воскресенье праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес, представляющий левоцентристскую коалицию. Согласно последним официальным данным, за него проголосовали 47,65% избирателей. За Макри было отдано 32,08% голосов.

В среду президент уже объявил о ряде мер, направленных на помощь гражданам республики, переживающей кризис. Власти страны планируют поднять минимальную зарплату, пересчитать налог на доход и выплатить бонусы госслужащим.