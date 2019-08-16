Трамп заявил, что санкции вынуждают Иран добиваться новых договоренностей с США

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверен, что Тегеран под влиянием санкций стремится к новым договоренностям с Вашингтоном. Об этом президент США заявил в четверг во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

"Я могу сказать, что Иран хочет заключить сделку, поскольку санкции не приносят им добра, они недовольны", - сказал Трамп. "Увидим, чем это все закончится", - добавил он.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий. Эта сделка была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Вашингтон возобновил прежние санкции против Тегерана, а также ввел ряд новых ограничений.

Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, вошла бы не только атомная программа Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.