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БРИКС создаст перечень передовых экологических технологий

По словам главы департамента международного сотрудничества Минприроды РФ Нуритдина Инамова, благодаря документу станет возможно сократить вредное воздействие промышленности на окружающую среду

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) создадут перечень наиболее эффективных с точки зрения экологии технологических решений для промышленности. Соответствующую инициативу российской стороны единогласно поддержали участники встречи глав Минприроды "пятерки", прошедшей в четверг в бразильском Сан-Паулу.

"У нас начата масштабная реформа по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ), подготовлены более 50 собственных справочников НДТ по разным отраслям и буквально сегодня экспромтом была выработана инициатива создать объединенный справочник НДТ стран БРИКС", - сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС директор департамента международного сотрудничества Минприроды России Нуритдин Инамов. Как пояснил чиновник, такой документ имел бы большое практическое значение, поскольку он представлял бы собой набор работающих на практике ноу-хау, позволяющих сократить вредное воздействие промышленности на окружающую среду.

По словам представителя Минприроды, для этого будет создана соответствующая рабочая группа, которая займется выработкой "к председательству России плана действий по созданию и утверждению такого справочника". "Это непростая работа, потребуется время, но это вполне конкретная задача, к выполнению которой будем двигаться", - подытожил он.

По мнению чиновника, за прошедшие пять лет все страны БРИКС за время своего председательства в объединении смогли внести вклад в формирование прочной основы сотрудничества на экологическом направлении, которое теперь может стать одним из ведущих в деятельности "пятерки" и способствовать укреплению данного формата в целом. "Для нас здесь особенно важно, что именно Россия в свое время инициировала работу на природоохранном треке" - заключил представитель Минприроды.

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