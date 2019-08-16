"Ъ": российские экспортеры кокса и коксующегося угля ищут замену украинскому рынку

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские экспортеры коксующегося угля и кокса переориентируют поставки с украинского рынка на более доходные, пишет "Коммерсантъ".

Согласно итогам 2018 года выручка на украинском рынке одного из крупнейших российских производителей кокса - ПАО "Кокс" (входит в Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) Евгения Зубицкого) - сократилась в девять раз, с 4 млрд до 460 млн рублей , отмечает "Коммерсантъ".

Поставки коксующегося угля на Украину ЦОФ "Березовская" (также входит в холдинг Зубицкого) в январе-июне 2019 года сократились на 35,7%, до 193,6 тыс. тонн, в июне удалось ввезти лишь 4,13 тыс. тонн к 33,4 тыс тонн годом ранее.

В Минэкономики комментарии о причинах снижения экспорта и ограничениях на вывоз кокса и коксующегося угля как с российской, так и с украинской стороны давать отказались, пишет "Коммерсантъ".

Также в июле Генеральный директор ОАО "Алтай-Кокс" (входит в НЛМК Владимира Лысина) Павел Лизогуб жаловался, что в связи с проблемами поставок кокса на Украину компания ищет для себя другие рынки.

До недавнего времени Россия обеспечивала порядка 80% поставок кокса для металлургических заводов Украины. Однако вступившие с первого июня меры по ограничению экспорта угля, кокса и полукокса на Украину и транзита через нее вместе с рыночными факторами могут изменить картину, пишет "Коммерсантъ".

Эксперты отмечают, что сегодня импорт кокса на Украину осуществляют также Польша и Казахстан, и рассматривается сотрудничество с Китаем.

Поставки кокса из России на Украину в январе-мае 2019 года, согласно данным Евразийской экономической комиссии, составили 366,4 тыс. тонн общей стоимостью $103 млн США, что меньше прошлого года на 26,5% и 33,2% соответственно.