"Победа" возобновит продажу авиабилетов в Армению

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" возобновит сегодня продажу авиабилетов в Гюмри (Армения). Об этом ТАСС сообщил официальный представитель авиакомпании. Продажи на зимнее расписание полетов были приостановлены в начале августа из-за разногласий с аэропортом.

"Сегодня мы возобновляем продажу рейсов в Гюмри: аэропорт пообещал принять все необходимые меры по контролю качества топливозаправочного процесса. Мы очень рады, что наши клиенты снова полетят в Гюмри", - сказал он.

"Победа" приостановила продажу авиабилетов на рейсы в Армению с зимнего сезона 6 августа. Как сообщал тогда источник ТАСС, решение о приостановке связано с тем, что "топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива". Он говорил, что авиакомпания неоднократно обращалась к руководству аэропорта с просьбой разобраться в ситуации.

Как говорится в письме генерального менеджера аэропорта Гюмри Марсело Венде (его копия есть у ТАСС) , аэропорт извинился за инцидент с недоливом топлива в начале года и пообещал, что "виновные будут выявлены и наказаны".

"Мы даем полную гарантию на исключение подобных инцидентов в будущем", - говорится в письме.

На данный момент "Победа" выполняет 10 рейсов в неделю из Москвы в Гюмри (оттуда предлагается перевозка до Еревана), в зимнем сезоне было запланировано семь рейсов в неделю.

Лоукостер открыл рейсы в Гюмри в декабре 2016 года.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Парк авиакомпании состоит из 30 Boeing 737NG. За 2018 год компания перевезла 7,1 млн пассажиров, в 2019 году планирует перевезти не менее 10 млн человек.