Эрдоган распорядился максимально ускорить реализацию атомных проектов в Турции

ТАСС, 16 августа. Президент Турции Тайип Эрдоган дал указание ведомствам максимально ускорить и оказывать любую поддержку в реализации атомных проектов в стране. Об этом говорится в циркуляре главы государства, опубликованном в пятницу в правительственном вестнике Resmi Gazete.

"С целью недопущения задержек в реализации проектов атомных электростанций, осуществляемых в координации с министерством энергетики и природных ресурсов, и для более эффективного использования мирного атома будет уделено предельное внимание своевременному выполнению обязательств всеми имеющими в этому отношение госструктурами и ведомствами, обеспечению любой необходимой поддержки и послаблений", - указывается в документе.

В циркуляре также отмечается, что для Турции "большое значение имеет успешная и безопасная реализация проектов АЭС" на территории государства. Это поможет республике "покрыть потребности в электроэнергии, снизить зависимость от импорта энергоресурсов, показатели дефицита платежного баланса и увеличить диверсификацию источников энергии".

Турция в течение ближайших лет планирует возвести три АЭС. В настоящее время идет строительство станции "Аккую" в Мерсине. Госкорпорация "Росатом" является мажоритарным акционером компании "Аккую Нуклеар", принявшей на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу станции из эксплуатации. Проект предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами российского производства ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

Также Анкарой анонсирован проект АЭС в Синопе на севере страны. Для него были заключены предварительные договоренности с японскими компаниями. Но на данный момент судьба строительства объекта не ясна. Перспективы возведения третьей АЭС, о которой говорило турецкое руководство, пока находятся под вопросом.