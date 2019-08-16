Минпромторг планирует рост производства в электронной отрасли в 2,5 раза

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ разработал проект стратегии развития электронной промышленности России на период до 2030 года, сообщили в пресс-службе министерства.

"В соответствии с прорывным сценарием, объемы производства в отрасли должны вырасти более, чем в 2,5 раза, серьезно планируется увеличить и показатели экспорта. За тот же период гражданский сектор электроники должен вырасти примерно в пять раз - с 940 млрд рублей до 4,6 трлн рублей", - говорится в пресс-релизе со ссылкой на слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Согласно стратегии, приоритетными направлениями для отрасли станут кадры, научно-техническое развитие, средства производства, управление, кооперация, отраслевые стандарты, отраслевая информационная среда, капитализация, рынки и продукты, финансовое обеспечение и инвестиционная привлекательность.

Этапы реализации стратегии

Как пояснили в Минпромторге, цели стратегии будут достигаться в три этапа. На первом этапе (2019-2020 годы) внимание будет уделено традиционным рынкам - телекоммуникационное и навигационное оборудование, вычислительная техника, включая системы хранения данных, автоэлектроника, системы автоматизации.

На втором этапе (2021-2024 годы) планируется охватить новые рынки, среди них - интеллектуальная энергетика, телемедицина, беспилотная авиация, интернет вещей и связь 5G.

С 2025 года предполагается сфокусироваться на прорывных направлениях, связанных с робототехникой, искусственным интеллектом, всеми видами беспилотного транспорта, нейротехнологиями и квантовыми вычислениями.

Задачи стратегии

Среди основных задач стратегии - формирование институтов, стимулирующих развитие сотрудничества и достижение стратегических целей. Это центры технологических компетенций, "отраслевые чемпионы", сеть дизайн-центров, центры коллективного проектирования, производственные консорциумы и стратегические альянсы, сообщили в министерстве.

"Государство обеспечит защиту внутреннего рынка, а также развитие отрасли через имеющиеся инструменты: прямой госзаказ, субсидии, налоговые льготы и прямую финансовую поддержку, в том числе через программы институтов развития, венчурное финансирование, гранты", - сказал Мантуров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Министр также отметил, что особое внимание будет уделяться поддержке инвестиционных проектов, способствующих повышению уровня локализации производства и увеличению объема экспорта. "Одна из главных задач - создать условия для реализации новых проектов и сделать отрасль привлекательной для инвесторов", - сообщил он.

По мнению Мантурова, развитие электронной промышленности до 2030 года будет вносить свой вклад в осуществление практически всех национальных проектов, обеспечение безопасности и развития страны.