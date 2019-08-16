"Яндекс.Деньги" назвали самые дорогие и дешевые страны для отдыха россиян по среднему чеку

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сервис "Яндекс" деньги выявил самые дорогие и самые дешевые страны для отдыха этим летом, используя данные о среднем размере чека на те или иные услуги. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе "Яндекса".

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"Летом 2019 года средние чеки россиян за экскурсии и такси больше всего были в Греции, за билеты в музеи - в Испании, на автобусы - на Кипре. Номера во французских отелях обошлись туристам в три раза дороже, чем в российских. За заказы в ресторанах они платили больше всего во Франции, а в барах - в Таиланде", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, платежи пользователей карт "Яндекс.Деньги" изучались в период с мая по август 2019 года. Исследовались только популярные страны у жителей России для путешествий. Если смотреть по транспортным расходам в целом, то больше всего они были у россиян во Франции, Греции и на Кипре, меньше всего - в Турции и Грузии.

"Самые большие средние чеки за такси были у российских туристов в Греции (3686 рублей), Италии (1565 рублей) и Турции (1482 рубля). Самые большие средние чеки за аренду автомобиля были у путешественников в Греции и Франции - 18 957 и 17 862 рубля соответственно. А вот на Кипре они тратили примерно в два раза меньше (в среднем по 9272 рубля), в Италии - в 3 раза (6354 рубля)", - говорится в сообщении.

Самые дешевые перелеты внутри страны были в Турции (1037 рублей), самые дорогие зарегистрированы в Азии, например, в Таиланде на них в среднем тратили 7639 рублей. Самые большие средние платежи за билеты на автобусы были на Кипре (3278 рублей) и во Франции (3203 рубля), самые маленькие - в Турции (232 рубля).

Жилье и еда

"Этим летом самые большие средние чеки за номера в отелях были у тех, кто отдыхал во Франции (7483 рубля) и Италии (6577 рублей), самые маленькие - в Турции (3391 рубль). При этом аналитики учитывали платежи картами "Яндекс.Денег" как за бронирование жилья, так и за продление его аренды и поздний выезд. Еще меньше на гостиницы тратили в среднем за раз только те, кто путешествовал по России (2386 рублей)", - поясняется в исследовании.

Больше всего денег за еду платили в кафе Италии (в среднем 811 рублей), меньше всего - в Турции (410 рублей) и Грузии (259 рублей). В ресторанах же самые большие средние чеки зафиксированы во Франции (2013 рублей) и Таиланде (1851 рубль), самые маленькие - в Турции (763 рубля) и Грузии (702 рубля).

Что касается досуга и экскурсий, то жители России покупали этим летом самые дорогостоящие шоу и билеты в музеи в Таиланде (в среднем 22 131 рубль), дешевле всего в Турции и Грузии (854 и 635 рублей соответственно). "По среднему чеку за экскурсии первое место заняла Греция (11 953 рубля), второе - Тунис (10 953 рубля), третье - Кипр (9978 рублей). А замкнули список Франция (4378 рублей) и Грузия (2656 рублей)", - заключили в "Яндекс.Деньги".