"Ъ": Минпромторг доработает законопроект нулевого НДС на судоремонт после критики Минфина

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Минфин РФ не поддержал в текущей редакции законопроект Минпромторга о введении нулевого НДС для всех видов судоремонта. Министерство доработает документ, после чего новая версия будет повторно направлена на согласование и по итогам внесена в правительство, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".

"Минпромторг дорабатывает законопроект, обнуляющий НДС на все виды судоремонта с привлечением Центра технологии судостроения и судоремонта, ФГУП "Крыловский государственный научный центр" и других институтов развития отрасли и судоремонтных организаций", - сообщили изданию в министерстве. Документ был разработан по поручению вице-премьера Юрия Борисова о стимулировании размещения заказов на ремонт и сервисное обслуживание судов на отечественных верфях.

По данным "Коммерсанта", законопроект был согласовал Минсельхозом, Минтранс счел необходимым его доработать по ряду формулировок. Минфин, по его отзыву от 10 июля, который есть в распоряжении газеты, не поддержал предложения Минпромторга, полагая, что возмещение НДС будет являться субсидированием налогоплательщиков, осуществляющих такие операции.

"Поступления от НДС, налога на прибыль, НДФЛ и страховых взносов зачисляются в бюджеты разных уровней, ожидаемый прирост не компенсирует выпадающие доходы федерального бюджета. Кроме того, принятие закона создаст прецедент для других налогоплательщиков, занимающихся ремонтом прочей техники, в том числе авиа- и автотранспорта", - отметили в Минфине.

В Минпромторге рассчитывают, что принятие законопроекта по обнулению НДС в течение двух лет "обеспечит рост объема реализации судоремонтной отрасли на 40%, а в течение шести лет - удвоение объема заказов и производства". Выпадающие доходы бюджета от НДС на конец 2021 года превысят 4,4 млрд рублей, 2024-го - 6,3 млрд рублей, но будут компенсированы за счет роста привлекательности отрасли, поступлений от налога на прибыль, НДФЛ и страховых взносов.

Как пояснили изданию в министерстве, замечания Минфина будут оформлены в таблице разногласий. В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщили, что обнуление НДС позволит при сохранении бюджетных лимитов заказчиков провести больший объем работ по ремонту и модернизации флота.

Законопроект о нулевом НДС

Законопроект Минпромторга предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс (НК) РФ для исключения неоднозначной трактовки действующей редакции в отношении освобождения от НДС услуг по ремонту, модернизации, реконструкции и техническому обслуживанию судов, которая, по мнению министерства, привела к кризису судоремонтных предприятий.

Действовавшая до 2002 года редакция НК РФ позволяла без обложения НДС проводить разные виды ремонта судов под российским флагом в РФ. Затем было установлено, что нахождение предприятия на территории порта не может стать безусловным основанием для получения нулевого НДС, а ремонт судна в доках и судоверфях не равнозначен ремонту по обслуживанию судов во время стоянки в портах. В связи с этим с операций по заводскому обслуживанию и плановому ремонту предприятие обязано платить НДС.

Таким образом, льгота стала применяться только при техобслуживании и незначительном ремонте судов в порту. Эти работы по демпинговым ценам выполняют мелкие фирмы, не несущие соцобязательства и нагрузку по содержанию основных фондов. Верфям доначислили НДС за прошлые периоды: более 2,3 млрд рублей за 2005-2007 годы. Отечественные верфи потеряли конкурентоспособность, потому что российский флот, задействованный в международном судоходстве, предпочел их зарубежным.