РКЦ "Прогресс" до конца года сократит более 300 сотрудников

САМАРА, 16 августа. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" в Самарской области, специализирующийся на разработке, производстве и эксплуатации ракет-носителей среднего класса и автоматических космических аппаратов, до конца года планирует сократить более 300 сотрудников. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики региона.

Ранее завод информировал о крупных сокращениях за счет закрытия непрофильных производств предприятия и ликвидации подсобных хозяйств. С начала года по причине оптимизации штатной структуры и ликвидации подразделений на РКЦ "Прогресс" было уволено 126 человек.

"В службу занятости населения поступила информация о предстоящем увольнении 315 работников АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" 14.11.2019 в связи с сокращением численности", - сообщили в ведомстве.

Как сообщают в региональном министерстве, в службу занятости обратилось более 200 человек, в том числе уволенных ранее. Из них 130 человек получили направления для возможного трудоустройства. Кроме того, бывших сотрудников "Прогресса" направляют на оплачиваемые временные и общественные работы, проводят переобучение, содействуют в переезде для трудоустройства, оформляют досрочную пенсию.

"Бывшие работники предприятия трудоустраиваются в основном в сфере обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли, а также научной и технической деятельности", - отметили в ведомстве.

Как уточнила ТАСС заместитель министра труда, занятости и миграционной политики региона Ольга Фурсова, на заводе работает консультационный пункт центра занятости. "Сотрудники РКЦ "Прогресс" трудоустраиваются, направляются на обучение. Многие сокращенные сотрудники - пенсионного возраста, граждан предпенсионного возраста сокращения не затрагивают", - сказала Фурсова.

РКЦ "Прогресс"

Ракетно-космический центр "Прогресс" - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса и автоматических космических аппаратов.

На предприятии создаются ракеты-носители "Союз-2", "Союз-СТ", разрабатывается перспективная ракета-носитель среднего класса "Союз-5". Производятся космические аппараты "Ресурс-П", "Бион-М", блок выведения "Волга".

На ракетах, созданных в самарском центре "ЦСКБ-Прогресс", совершено большинство пилотируемых запусков. На самых ранних образцах такой техники был запущен первый в мире искусственный спутник Земли и совершил свой полет в космос Юрий Гагарин.