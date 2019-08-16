Владелец аварийно севшего в Подмосковье А321 не понесет убытков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Аэробус А321 "Уральских авиалиний", совершивший 15 августа аварийную посадку в Подмосковье, был застрахован, поэтому немецкая компания, предоставившая его в лизинг, не понесет убытков. Об этом в пятницу сообщил ТАСС гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.

"Самолет находится в операционном лизинге. Вчера (в четверг - прим. ТАСС) мы оперативно известили немецкую компанию. Они очень рады, что удалось избежать жертв, претензий никаких нет. Самолет был застрахован, компания не потеряет ни одного доллара", - сказал Скуратов.

Аэробус застрахован в компании "АльфаСтрахование".

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых - 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия жертв нет, пострадали 76 человек.