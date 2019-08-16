Карта локальных брендов России появится в интернете до конца августа

ЧЕЛЯБИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Интерактивная карта достопримечательностей и локальных брендов России начнет работать в интернете до конца августа текущего года. Об этом в пятницу в Челябинске на форуме лучших муниципальных практик сообщил председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Андрей Максимов.

"Мы придумали создать объединяющий интерактивный интернет-портал, на котором основные культурные ценности и достопримечательности страны будут локализованы в конкретных точках и будут удобно представлены для потребителей. На карте будут уникальные поселения, культурные сооружения разного профиля, природные объекты, которые стали знаменитыми, исторические даты, традиции, промыслы, легенды, великие имена, гастрономические достопримечательности. Проект помогает свои локальные культурные бренды сделать национальными и глобальными. Портал официально откроется до конца августа", - сказал Максимов, не уточнив оператора проекта.

По его словам, целевая аудитория портала включает в себя туристов, руководителей регионов, покупателей локальных товаров, исследователей, инвесторов. Посетители смогут прочитать короткие яркие тексты, посмотреть тематические видеоролики, послушать аудиозаписи и песни, посмотреть красивые фотографии.

Базовым контентом портала станет сначала top-500 достопримечательностей России, затем top-1000. "Важная задача сделать этот портал краудсорсинговой платформой, когда жители российских городов и сел смогут базовый контент дополнять. Оценивать предложения будет жюри", - отметил Максимов.

Шестой международный форум лучших муниципальных проводится в Челябинске Союзом российских городов при поддержке врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера и Челябинской городской думы. Мероприятие посвящено вопросам реализации национальных проектов.