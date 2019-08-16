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Перевозки пассажиров дневным экспрессом Иркутск - Улан-Удэ выросли на 15,2%

В январе-июле 2019 года поезд перевез 76,4 тыс. человек

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Перевозки пассажиров дневным экспрессом №150/149 Иркутск - Улан-Удэ в январе-июле 2019 года увеличились на 15,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 76,4 тыс., следует из сообщения ОАО "РЖД".

В купейных вагонах было перевезено 11,9 тыс. пассажиров, в плацкартных вагонах - 20,2 тыс. пассажиров, в вагонах с местами для сидения - 44,3 тыс. пассажиров.

Поезд №150/149 включает в себя пять вагонов, из которых два купейных, один плацкартный и два вагона с местами для сидения.

Перевозки пассажиров дневным экспрессом №150/149 Иркутск - Улан-Удэ в первом полугодии 2019 года увеличились на 19,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 62 тыс.

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