ВТБ инвестировал $5 млн в катарский CQUR Bank

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Инвестиции ВТБ в катарский CQUR Bank, 19% акций которого ВТБ приобрел ранее, составили $5 млн, сообщили ТАСС в пресс-службе госбанка.

"Катарская сторона высказала заинтересованность в том, чтобы ВТБ пришел на финансовый рынок этой страны. Для нас он является новым, поэтому мы решили заходить на него совместно с другими частными инвесторами. ВТБ приобрел 19% нового катарского банка CQUR Bank, который приступит к работе в ближайшее время. Пока инвестиции в этот проект небольшие - порядка $5 млн", - отметили в пресс-службе ВТБ.

В банке отметили, что ВТБ и Катар связывает многолетнее сотрудничество. В частности, Суверенный фонд Катара (QIA) в 2013 году принял участие в SPO банка ВТБ, став одним из его крупнейших зарубежных акционеров.

"У нас накоплен большой опыт проведения совместных сделок с катарскими партнерами. Так, Катарский фонд в 2016 году приобрел 24,99% в консорциуме "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС), управляющей компании аэропорта Пулково", - подчеркнули в банке.

Накануне стало известно, что ВТБ стал владельцем 19% акций катарского банка CQUR Bank. Банк был зарегистрирован в январе это года. По данным Катарского финансового центра, уставный капитал банка составляет $100 млн.

На сайте катарской кредитной организации указано, что страница находится в разработке.