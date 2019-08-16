Сбербанк предусмотрел возможность оплаты по отпечатку пальца в магазинах

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сбербанк, продолжая работу над внедрением услуги по оплате покупок в торговых точках с помощью биометрических данных, предусмотрел возможность оплаты по отпечатку пальца. Описание этой операции содержится в условиях проведения расчетов для предприятий, опубликованных на сайте кредитной организации.

На сайте банка клиентов приглашают принять участие в тестировании такого способа оплаты. Для этого предлагается зарегистрировать отпечаток пальца в любом магазине, где уже установлен терминал с поддержкой биометрической аутентификации. Там же будет необходимо заполнить согласие на обработку биометрических данных и придумать пятизначный пароль для подтверждения операций.

Для оплаты покупки по биометрическим данным клиенту Сбербанка необходимо будет приложить палец к сканеру терминала, а затем ввести пятизначный пароль, зарегистрированный ранее.

В пресс-службе Сбербанка ТАСС сообщили, что не комментируют данную тему.

Впервые Сбербанк сообщил о тестировании оплаты по биометрическим данным в 2016 году совместно с сетью магазинов "Азбука вкуса". На момент анонсирования услуги оплата при помощи биометрических данных была доступна только в одном магазине в Москве.