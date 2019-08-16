Расписание рейсов "Уральских авиалиний" войдет в норму к 20 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/ Расписание рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии", которое дестабилизировалось из-за нехватки самолетов после ЧП в Подмосковье, будет восстановлено к 20 августа. Об этом сообщил журналистам в пятницу коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов.

Ранее в пятницу, 16 августа, из-за нехватки самолетов после ЧП в Подмосковье авиакомпания отменила рейс "Москва - Новосибирск".

"Со вторника мы выровняем все расписание, используя только свои суда", - сказал Скуратов.