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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

Расписание рейсов "Уральских авиалиний" войдет в норму к 20 августа

Ранее из-за нехватки самолетов после ЧП в Подмосковье авиакомпания отменила рейс "Москва - Новосибирск"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/ Расписание рейсов авиакомпании "Уральские авиалинии", которое дестабилизировалось из-за нехватки самолетов после ЧП в Подмосковье, будет восстановлено к 20 августа. Об этом сообщил журналистам в пятницу коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов.

Ранее в пятницу, 16 августа, из-за нехватки самолетов после ЧП в Подмосковье авиакомпания отменила рейс "Москва - Новосибирск".

"Со вторника мы выровняем все расписание, используя только свои суда", - сказал Скуратов.

Теги
РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
Северный Кавказ
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