Минпромторг разработал новые СанПиНы для продуктовых магазинов и общепита

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ подготовил проекты санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и организациям общественного питания взамен устаревших СанПиНов, сообщает пресс-служба министерства.

"Предлагаемые нами проекты санитарно-эпидемиологических требований к торговле продуктами питания и к общепиту написаны в понятной широкому кругу предпринимателей форме и содержат необходимые общие требования к гигиене. Эти требования очевидны и выполнимы. Предложения Минпромторга являются, по сути, частью "регуляторной гильотины" - политики государства, направленной на разумное уменьшение излишних и устаревших, неэффективных контрольных функций", - отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В министерстве считают, что многие из действующих требований к торговле пищевыми продуктами и общепиту уже морально устарели и излишне детализированы. "Например, действующими санитарно-эпидемиологическими нормами установлено, что приготовление пищи должно осуществляться в резиновых перчатках и только в них. Между тем, для использования в тех же целях давно доступны латексные перчатки или современные средства дезинфекции рук (кожные антисептики). Но всеми этими улучшениями при приготовлении пищи согласно СанПиНу воспользоваться невозможно - запрещено. Значит, такой жестко детализированный, устаревший СанПиН нужно модернизировать", - пояснили в Минпромторге.

Ведомство также подчеркивает необходимость изменения фундаментального подхода. Государство должно определять и контролировать выполнение базовых требований к конечному результату, а не способы достижения. "Иными словами, предприниматель должен обеспечить чистоту, гигиену и безопасность продукции. А выбор способа достижения этого результата должен остаться на усмотрение предпринимателя", - уверены в Минпромторге.

Проекты были разработаны по итогам обсуждений с предприятиями розничной торговли, ассоциацией АКОРТ и представителями ресторанного бизнеса. В ближайшее время проекты будут направлены в правительство.

Работой в этом направлении также занимается Минэкономразвития, которое разработало "Белую книгу индустрии гостеприимства" для ресторанного бизнеса. Министерство рассчитывает, что до конца 2019 года новые правила начнут применять в пилотных регионах.