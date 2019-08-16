ТМХ представил поезд "Иволга" в новом дизайне для Московских центральных диаметров

ТВЕРЬ, 16 августа. /ТАСС/. Тверской вагоностроительный завод (дочернее предприятие "Трансмашхолдинга") представил новую модификацию поезда "Иволга", которая отличается внешним дизайном и наличием столиков, сообщает корреспондент ТАСС с презентации. Новые "Иволги" будут курсировать по Московским центральным диаметрам (МЦД).

По контракту, заключенному с Центральной пригородной пассажирской компанией, ТВЗ произведет 15 поездов по семь вагонов в каждом. Сумма договора составила 10,9 млрд рублей.

Как изменился дизайн

Дизайн передней части головного вагона новой "Иволги" - "маска" поезда - стал более плавным. ТВЗ также изменил двери - в них теперь на 40% больше стекла.

Внутри установлены дополнительные вертикальные поручни и накладки для пассажиров, которые путешествуют стоя. Между креслами в "Иволге" появились столики. В каждом вагоне установлены четыре розетки на 220В каждая, а также исполненные в цветном варианте маршрутные табло.

Зоны входа в вагон оборудованы урнами для мусора, а индикаторы на дверях обновлены.

В сообщении "Трансмашхолдинга" говорится, что в будущем компания рассмотрит возможность создания в "Иволге" зон для пассажиров с детьми. Возможно, в поездах появятся розетки для зарядки электросамокатов и электровелосипедов, интерактивные маршрутные экраны и беспроводные зарядки.

ТМХ ранее сообщал, что доля отечественных элементов и комплектующих в конструкции поезда составляет около 90%.

Предыдущая модификация "Иволги" также поставлялась для перевозок по МЦД. Сумма контракта с Центральной пригородной пассажирской компанией на производство 23 поездов по пять вагонов в каждом составила 11,7 млрд рублей.

По словам заместителя генерального директора "Российских железных дорог" Олега Тони, движение по первым двум МЦД - между Одинцово и Лобней и Нахабино и Подольском - начнется в ноябре 2019 года.

О заводе

АО "Тверской вагоностроительный завод" - единственное в России предприятие по созданию различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ ч.

Завод специализируется на выпуске одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международных пассажирских перевозок (габарит RIC), различных типов грузовых вагонов и вагонов спецназначения, тележек для подвижного состава магистральных железных дорог, а также электропоездов нового поколения.