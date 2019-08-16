"Газпром нефть" в I полугодии увеличила розничную реализацию керосина за рубежом на 32%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Газпромнефть-Аэро" - оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" - усиливает присутствие на зарубежных рынках. По итогам первого полугодия 2019 года компания увеличила на 32% реализацию керосина в розницу в иностранных аэропортах - до 158 тыс. т, говорится в сообщении "Газпром нефти".

"Международная сбытовая сеть "Газпромнефть-Аэро" увеличилась за шесть месяцев этого года на 13 аэропортов - до 279 в 66 странах мира. Наиболее широкая география заправок по контрактам с партнерами - 31 аэропорт - сформирована в Китае", - отмечает компания.

В целом компания в первом полугодии реализовала 1,31 млн т авиакеросина, увеличив на 3% объем заправок "в крыло" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Первое полугодие 2019 года в сегменте авиаперевозок было отмечено положительной динамикой пассажиропотока в российских аэропортах, ростом числа внутренних и международных рейсов, а также их загрузки. Эти факторы, а также наша работа, направленная на повышение эффективности бизнеса и расширение его географии, обеспечили рост операционных показателей", - отметил генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров.

По его словам, сегодня существенную долю в общем объеме продаж компании обеспечивают не только крупнейшие транспортные хабы страны, но и региональные аэропорты, в первую очередь Сибири - Новосибирска, Кемерова, Томска и Омска.

"Газпромнефть-Аэро" - дочернее предприятие компании "Газпром нефть", которое занимается заправкой воздушных судов и реализацией авиационного топлива "в крыло". Его клиентами являются более 160 российских и иностранных авиакомпаний, среди которых "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", Air France, Air China, Emirates, Lufthansa.