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Первый шоу-рум Aurus откроется 23 августа в "Москва-Сити"

Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, "автомобиль является высокотехнологичным и инновационно-прорывным продуктом"
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Первый шоу-рум российской марки автомобилей представительского класса Aurus откроется 23 августа в башне "IQ-квартал" на территории "Москва-Сити", сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.

"23 августа состоится открытие шоурума Aurus - официального презентационного пространства первого автомобиля класса ультра-люкс, сделанного в России", - говорится в сообщении Минпромторга.

"Автомобиль является высокотехнологичным и инновационно-прорывным продуктом", - отметил глава министерства Денис Мантуров.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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