В ЛИИ им. Громова не раз жаловались в прокуратуру на птиц у Жуковского

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова, в чьем ведении находится используемый аэропортом Жуковский аэродром, неоднократно обращался в прокуратуру с жалобами на птиц вокруг взлетно-посадочной полосы. Об этом заявил в пятницу журналистам первый заместитель гендиректора управляющей компании аэропорта "Рампорт аэро" Евгений Солодилин.

"Буквально месяц назад ЛИИ имени Громова обращался в прокуратуру города (Жуковского - прим. ТАСС) с жалобой, что вокруг аэродрома увеличенное скопление птиц, мы знаем, что проводились проверки неоднократно. Обращение было не одно и не два, и реакция всегда на них была", - сказал он.

Солодилин добавил, что в будущем планируются аналогичные обращения.

В четверг самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский. По данным перевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 75 человек, один пострадавший госпитализирован.