ДОМ.РФ: городская инфраструктура может финансироваться из ФНБ только на возвратной основе

КАЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие проектов городской экономики в регионах РФ могут направляться только на заемной основе, проекты благоустройства под такие условия не попадают, сообщил в пятницу ТАСС гендиректор финансового института развития ДОМ.РФ Александр Плутник.

Ранее глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым предложил задействовать средства ФНБ на проекты городского развития в части современных транспортных систем.

"ВЭБ.РФ вопросом благоустройства городов не занимается, на это направляется бюджетное финансирование. Средства, которыми оперирует ВЭБ.РФ, являются платными и возвратными, они не могут быть вложены в проекты по благоустройству. Эти средства вкладываются в проекты по развитию городской экономики, проекты по обновлению городского транспорта, модернизации систем водоснабжения, теплоснабжения, возможности использовать их для благоустройства нет. Это платный возвратный ресурс, который обеспечивает доходность инвесторам", - пояснил Плутник.

Руководитель финансового института добавил, что решение о том, куда будут направляться средства фонда, принимаются на уровне президента и правительства РФ. "Сейчас рассматриваются различные предложения. Но их использование предполагает получение дохода, они не могут быть вложены в проекты по благоустройству, таких планов не было", - дополнил гендиректор ДОМ.РФ.