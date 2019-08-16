Владельцы гостиниц в Грузии провели митинг из-за убытков от отсутствия туристов из России

ТБИЛИСИ, 16 августа. /ТАСС/. Владельцы малых и средних гостиниц, расположенных в черноморском курортном городе Кобулети (Аджарская АР), в пятницу провели акцию протеста с призывом к властям республики возместить им тот материальный ущерб, который был нанесен из-за отсутствия туристов из РФ. Об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии .

"Сезон провалился. Были аннулированы брони на общую сумму 80 тыс. лари (более $27 тыс.). Нам с 20 августа предстоит выплачивать банковские долги. Как нам это сделать, когда нет дохода, и не приезжают туристы, которые на два-три дня тут останавливались? Государство должно выполнить обещания и помочь нам чем-то", - цитирует Первый канал одного из участников митинга.

Митингующие требуют, чтобы правительство помогло им в реструктуризации долга или же занялось субсидией процентов, которые им предстоит выплачивать за взятые в кредит деньги. С участниками акции встретился мэр Кобулети Мириан Катамдзе, который заверил митингующих, что власти уже работают и ищут пути помощи. "Местные и центральные власти работают, чтобы облегчить проблему для производителей. Рассматривается вопрос субсидии банковских процентов, однако это сложный процесс. Необходимо разработать конкретные критерии, в ближайшее время это все будет уточнено", - сказал Катамадзе журналистам.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 12 августа заявил, что сфера туризма пострадала на примерно $60 млн из-за сокращения турпотока из РФ. Он также ранее сказал, что кабинет министров в связи с сокращением числа туристов из РФ принял решение оказывать финансовую помощь владельцам тех гостиниц, у которых в этом году было запланировано расширение своего дела, а также помочь предпринимателям, планирующим строительство новых отелей.