Эксперт: значимых плюсов в технологии оплаты покупок с помощью биометрии нет

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Серьезных плюсов в технологии оплаты покупок при помощи биометрии - отпечатка пальца или изображения лица - нет, а минусом является стоимость ее внедрения. Такое мнение высказал директор департамента эквайринга банка "Открытие" Александр Дынин, слова которого приводит пресс-служба кредитной организации в ответ на запрос ТАСС.

"По мнению Дынина, значимых плюсов в этой технологии нет. Из минусов он выделяет траты на новое оборудование", - отметили в пресс-службе банка.

Также в "Открытии" ТАСС сообщили, что банк пока не планирует внедрять биометрический эквайринг. В свою очередь в пресс-службе Тинькофф банка ТАСС заявили, что не раскрывают свои планы в этом направлении.

В пятницу стало известно, что Сбербанк, продолжая работу над внедрением услуги по оплате покупок в торговых точках с помощью биометрических данных, предусмотрел возможность оплаты по отпечатку пальца или изображению лица. Для оплаты покупки по биометрическим данным клиенту Сбербанка необходимо будет приложить палец к сканеру терминала, а затем ввести пятизначный пароль, зарегистрированный ранее. В пресс-службе банка ТАСС уточнили, что не комментируют данную тему.