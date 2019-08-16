В Колумбии открылся самый длинный тоннель в Латинской Америке

БОГОТА, 16 августа. /ТАСС/. Самый длинный в Латинской Америке тоннель протяженностью 8,2 км заработал в четверг в Колумбии на территории северо-западного департамента Антиокия. В церемонии его открытия принял участие президент южноамериканской страны Иван Дуке, сообщило агентство EFE.

Глава государства первым проехал на автомобиле по новой подземной автостраде. Его сопровождала колонна лимузинов, среди которых были раритетные.

Тоннель под названием "Тунель-де-Ориенте" связывает муниципалитеты Ареа Метрополитана-дель-Валье-де-Абурра и Валье-де-Сан-Николас. Как сообщил Дуке, в его строительстве принимали участие 74 фирмы, а общая стоимость проекта составила около $288 млн.

Пропускная способность тоннеля составит 16 тыс. автомобилей в день. Это будет способствовать развитию экономики, промышленности и туризма в регионе.

Ранее рекорд для Латинской Америки по протяженности тоннеля принадлежал также Колумбии. Это две подземных магистрали: "Оксиденте" (4,6 км) и "Буэнависта" (4,5 км). Тоннель "Лас-Раисес" протяженностью 4,5 км построен в Чили.

Возведенные до настоящего времени в Латинской Америке автомобильные тоннели не составляют никакой конкуренции Лердальскому тоннелю на западе Норвегии, который считается самым протяженным в мире. Его длина - 24,5 км, он связывает муниципалитеты Лердал и Эурланн (губерния Согн-ог-Фьюране). Сооружение этой подземной магистрали началось в 1995 году и завершилось в 2000 году.