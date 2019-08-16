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Единые требования к информационным системам госорганов доработают в течение недели

Предполагается, что контролировать работу по данному направлению будет главный государственный IT-архитектор

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Проект технологической архитектуры информационных систем федеральных органов исполнительной власти будет доработан в течение недели. Об этом сказал журналистам заместитель директора по инновациям ФГБУ НИИ "Восход" (выступает разработчиком проекта по заказу Минкомсвязи РФ) Андрей Хлызов.

Как отмечалось в презентации проекта, представленной в ходе экспертного обсуждения в Аналитическом центре при правительстве РФ, создание такой архитектуры поможет обеспечить цифровой суверенитет страны, повысит устойчивость IT-инфраструктуры исполнительной власти и приведет к сокращению сроков оказания госуслуг. Предполагается, что контролировать работу по данному направлению будет новое должностное лицо - главный государственный IT-архитектор.

"Я думаю, через неделю (будет доработана концепция - прим. ТАСС)", - сказал Хлызов по итогам проведения экспертного обсуждения концепции.

Он отметил, что специалисты на мероприятии высказали ряд вопросов по проекту.

Сейчас документ проходит общественные обсуждения. "Второй этап - это изменение в законодательство, я, надеюсь, что на весенней сессии (в Госдуме) он будет принят. И следующий за ним этап - это изменение в правительственные акты, потому что законодательством там определенные полномочия передаются Минкомсвязи", - заключил спикер.

Согласно проекту, главный IT-архитектор будет назначен до 1 июня 2020 года. При этом директор по инновациям ФГБУ НИИ "Восход" Хлызов в беседе с ТАСС сообщил, что назначение на эту должность может произойти и раньше этого срока.

Согласно проекту, для реализации концепции будет создан центр компетенций.

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