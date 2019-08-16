Решение по аварийно севшему в Подмосковье A321 примет комиссия из Airbus

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Решение о дальнейшей судьбе аэробуса А321 "Уральских авиалиний", совершившего 15 августа аварийную посадку в Подмосковье, примет комиссия авиастроительной корпорации Airbus. Об этом журналистам сообщил в пятницу коммерческий директор "Уральских авиалиний" Кирилл Скуратов.

"Прилетела специальная комиссия Airbus, она будет принимать решение о дальнейшей судьбе самолета, потому что это их функция. Если он [самолет] подлежит ремонту, то будет выплачена страховка. Мы в [аэропорту] Шереметьево взяли специальное оборудование, поднимем самолет, будем его перевозить, дальше эксперты будут решать", - сказал Скуратов.

В российском представительстве Airbus корреспонденту ТАСС пояснили, что спецкомиссия компании приступит к работе только после того, как будет прекращено следствие по делу о происшествии.

Ранее в пресс-службе "Уральских авиалиний" сообщали, что А321 не подлежит восстановлению и будет утилизирован.

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых - 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия жертв нет, пострадали 76 человек.